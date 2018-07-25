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Совладелец «Суммы» Магомедов обвиняет Вексельберга и Блаватника в захвате «Нижневартовскнефтегаза». Судиться российские олигархи будут в США

Бизнесмен Магомед Магомедов подал иск в суд штата Нью-Йорк на 1,3 миллиарда долларов к Виктору Вексельбергу, Леонарду Блаватнику и Леониду Лебедеву, обвинив их в захвате обманным путем «Нижневартовскнефтегаза» в 1997 году. 

Магомедов и его партнер Ахмед Билалов намерены добиваться получения компенсации за то, что почти 20 лет назад лишились своей доли в нефтегазовом предприятии. Об этом 25 июля сообщает РБК.

По версии истцов, в конце 90-х с одной стороны акционеры Вексельберг и Блаватник, а с другой – директор «Нижневартовскнефтегаза» Виктор Палий боролись за контроль над предприятием. У них было по 40% акций, тогда как у Магомедова и Билалова в руках были сконцентрированы 5,37%, а еще один миноритарий – Леонид Лебедев – был держателем 5,13% акций. Миноритарные акционеры договорились об объединении своих портфелей и поддержке Палия. Конкуренты директора пытались выкупить доли Магомедова и Билалова, но те ответили отказом, тогда как Лебедев нарушил договоренность, пообещав также помочь с продажей долей других миноритариев. 

Чуть позже Магомедов и Билалов проиграли суд бизнесмену Олегу Киму, передав ему свою долю в «Нижневартовскнефтегазе» при посредничестве Лебедева. Однако лишившиеся акций предприниматели настаивают, что не знали о сговоре своего бывшего партнера с Вексельбергом и Блаватником. Более того, по их словам, зная о договоренности, они никогда бы не согласились на передачу своего пакета Киму. 

После суда Лебедев продал акции, оказавшиеся у Кима, конкурентам Палия, получив взамен долю в 1,8% Тюменской нефтяной компании и 611 миллионов долларов.

Однако отношения партнеров во сговору испортились, когда «Роснефть» приобрела Тюменскую нефтяную компанию, так как Лебедев считал, что может претендовать на часть денег от этой сделки. Недопонимание привело бизнесменов к судебному разбирательству на 2 миллиарда долларов.

Сейчас Магомедов и Билалов считают, что имеют право на половину этих средств, а также свою часть от 611 миллионов долларов за продажу их доли. Бизнесмены решили обратиться в американский суд, так как один из фигурантов – Леонард Блаватник – гражданин этой страны.

Отметим, для рассмотрения дела не в России есть и еще как минимум один повод. Магомед Магомедов на родине проходит фигурантом дела об организации преступного сообщества, созданного для хищения бюджетных средств. Самого Магомедова, его брата  Зиявудина и экс-главу компании «Интэкс» Артура Максидова обвиняют в мошенничестве. Магомед, как считает следствие, занимался лоббированием политических вопросов и обеспечивал прикрытие операций. 

Российским бизнесменам не впервой судиться в других странах. Так, например, в 2012 году в Лондоне прошли судебные разбирательства между Романом Абрамовичем и Борисом Березовским. Выиграл тот суд Абрамович — Березовский не смог доказать, что был фактическим владельцем акций «Сибнефти», а не просто «крышей», как утверждал Абрамович.

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