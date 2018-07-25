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Бизнес-трибуна
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25.07.2018 14:45
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Первая квартира: жилье комфорт-класса до 2 млн рублей

Студия в жилом комплексе комфорт-класса — это хороший вариант для молодых людей, которые планируют купить свою первую недвижимость, или для семейных пар, которые хотят обеспечить взрослого ребенка отдельной квартирой

Первая квартира: жилье комфорт-класса до 2 млн рублей

Setl City

«Петербургская Недвижимость» рассказывает о вариантах квартир в современных домах в ценовой категории 2 млн рублей.

ЖК «Солнечный город»

Зеленый Красносельский район, четыре парка рядом, самодостаточный квартал с полноценной инфраструктурой: все это -  о ЖК «Солнечный город» от Setl City, который строится на Петергофском шоссе. Здесь предусмотрены магазины, кафе, аптеки и пекарни на первых этажах, школы и детские сады, подземные паркинги и автостоянки, а также собственный парк и торговый комплекс. Ближайшая к проекту станция метро – «Проспект Ветеранов».

Среди планировок представлены уютные квартиры-студии по цене от 1,9 млн рублей, чистовая отделка включена в стоимость.

Setl City
Setl City

ЖК «Невские паруса»

Жилой комплекс «Невские паруса» располагается недалеко от станции метро «Рыбацкое», на Советском проспекте, в живописном месте развитого Невского района. Из окон большинства квартир открываются великолепные виды на зеленый берег и водную гладь Невы. Облик проекта дополняют оригинальные и эффектные узоры на фасадах, в которых угадываются очертания парусов. Собственная инфраструктура включает коммерческие помещения на первых этажах и детский сад.

Минимальная стоимость квартиры с чистовой отделкой в ЖК «Невские паруса» — от  2 млн рублей.

Setl City
Setl City

ЖК «GreenЛандия 2»

«GreenЛандия 2» — это продолжение одноименного проекта Setl City недалеко от станции метро «Девяткино». Квартал представляет собой настоящий город в городе: здесь есть школы, детские сады, магазины шаговой доступности, медцентр, физкультурно-оздоровительный центр и даже библиотека. Этим летом компания Setl City приступила к строительству последней, десятой очереди жилого комплекса: она состоит из двух корпусов, подземного паркинга и детского сада на 100 малышей. Инфраструктура самого района также постоянно развивается — например, в июле совсем рядом с проектом появились три новые автобусные остановки.

Setl City
Setl City

Студию с отделкой в ЖК «GreenЛандия 2» можно купить от  1,9 млн рублей. В последней очереди проекта отделка осуществляется по обновленным стандартам Setl City «Итальянские коллекции»: дизайн-проект был создан эксклюзивно для жилых комплексов девелопера.

На заметку:

Во всех трех проектах квартиры сдаются с полной чистовой отделкой в цветовой гамме «Ваниль» или «Шоколад». Покупатели также могут заказать мебель и технику – уникальное предложение «Петербургской Недвижимости» и Setl City совместно с «Первой мебельной фабрикой». Полный комплект для студии будет стоить от 170 тысяч рублей. Это позволит вам переехать уже в полностью готовую для жизни квартиру и сразу отпраздновать долгожданное новоселье.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" -  застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

ЖК "Невские паруса" -  застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

ЖК GreenЛандия-2 -  застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/

 

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