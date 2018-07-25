Всех руководителей предприятий космической отрасли проверят из-за дела о госизмене в ЦНИИмаше

Руководители всех предприятий космической отрасли в России подвергнутся проверкам и будут вынуждены пройти аттестацию. Об этом 25 июля сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя госкорпорации Владимира Устименко.

«В отношении всех руководителей будет проводиться проверка, и на будущее будет проводиться аттестация. Мы будем уделять больше внимания, будем жестче к этому относиться», — сказал он. Собеседник агентства добавил, что результаты проверок при необходимости будут направляться в компетентные органы.

На данный момент внутреннее расследование проводится в головном научном институте госкорпорации ЦНИИмаш, сотрудника которого подозревают в госизмене. РКК «Энергия» – разработчика и производителя «Союзов» и «Прогрессов», а также космического корабля «Федерация» — ожидает проверка Счетной палаты.

20 июля сотрудники ФСБ пришли в институт машиностроения в Королёве и в офис руководителя исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона в столице. Российские спецслужбы установили, что иностранцам стали известны результаты гиперзвуковых разработок ЦНИИ. Как выяснилось позднее, главным подозреваемым по делу о госизмене проходит 74-летний Виктор Кудрявцев. Общественники установили, что он находится в Лефортово.

После обысков Дмитрий Пайсон написал заявление об увольнении и в первых числах августа покинет свой пост. В беседе с журналистами Пайсон попросил не упоминать его в контексте дела о госизмене.