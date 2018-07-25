Спасший от разорения автомобильный концерн FIAT Серджио Маркионне умер через несколько дней после отставки

Отправленный в отставку с поста генерального директора автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 21 июля не справился с болезнью. Маркионне умер 25 июля в больнице в Цюрихе.

Как сообщает издание La Repubblica, у предпринимателя остановилось сердце. За несколько дней до смерти он был вынужден оставить руководство созданной им компанией — в 2014 году итальянский FIAT и американский Chrysler объединились под его руководством, чтобы избежать разорения. Пост главы совета директоров Ferrari, который он занял в 2016 году, итальянцу также пришлось оставить. Причиной ухода 66-летнего предпринимателя стала операция на плече в конце июня — она прошла успешно, и Маркионне даже вернулся к работе, но затем внезапно начались осложнения.

«Моя семья и я всегда будем благодарны ему за то, что он сделал», – цитирует издание главу совета директоров FCA Джона Элканна, праправнука основателя Fiat.

Маркионне начал работать в FIAT в 2003 году как независимый консультант, но уже через год возглавил компанию. Кризис 2008 года побудил его начать объединение итальянской марки с Chrysler, по итогам сделки компания заняла 7-е место в мире по объему производимых автомобилей.