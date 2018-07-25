Финны устроят массовый пивной заплыв на надувных матрасах

Jussi Hellsten / Visit Helsinki

В субботу, 28 июля, финны будут спасаться от жары полюбившимся сплавом на реке Керава-Вантаа под Хельсинки. В качестве плавсредств используются резиновые лодки, детские бассейны, надувные матрасы, покрышки и даже самодельные плоты. Старт — в районе Таммисто.

Развлечение называется Kaljakellunta («Пивной заплыв»), потому что концепция подразумевает сплав по реке с прохладительными напитками. Существуя уже примерно 20 лет, оно набирает популярность из года в год, собирая тысячи участников. На данный момент своё участие в «Фейсбуке» уже подтвердили 1,3 тыс. человек.

Тем, кто собирается на Kaljakellunta, дают следующие советы: не забудь спасжилет; не пей много; не забудь взять старую добрую воду и крем от солнца; хорошо позавтракай и захвати с собой что-нибудь перекусить; будь осторожен с острыми предметами; помоги друзьям и незнакомцам в случае беды. Кстати, в прошлом году обошлось без происшествий.

Остаются недовольными, пожалуй, только власти городов Хельсинки и Вантаа — на их плечи ложится уборка после водного разгула, счёт за которую может достигать 40 тыс. евро. Однако официального организатора у мероприятия нет, гласит его официальный сайт, поэтому и спрашивать не с кого, а, между тем, закон не запрещает собираться в публичных местах и даёт каждому человеку право отдыхать на природе.

Забаву практикуют уже и в других городах. Так, например, в 2016 году в заплыве в Лаппеенранте приняли участие 300 человек, несмотря на запрет городских властей.