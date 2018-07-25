В Белгородской области после дождя разлилось "Старооскольское море"

Город Старый Оскол на южной окраине Среднерусской возвышенности не справился с проливными дождями, что привело к затоплению целых микрорайонов.

Ливень в Белгородской области идет с небольшими перерывами с вечера 18 июля, что привело к тому, что в новых микрорайонах Старого Оскола разлилось "море". Особенно не повезло автомобилистам у ТЦ "Айсберг": они не могли без посторонней помощи выбраться из затопленных машин, сообщают городские группы в социальных сетях.

Спасательные службы пытались нивелировать последствия непогоды. Например, пожарные откачивали воду около гипермаркета "Линия". Кроме того, сотрудники ДПС перекрыли одну из дорог из-за стихии, направляя автомобили в объезд. Это привело к крупной пробке.

Старооскольцы сетуют на то, что ливневки не справляются со своей работой, предположив, что канализация может быть не прочищена. При этом синоптики заранее предупреждали, что Белгородскую область ждут ливни и жара.