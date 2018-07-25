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Происшествия
25.07.2018 14:08
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От разрушительного ремонта в доме на Каменноостровском пострадали больше тридцати человек

Петроградский районный суд начал процесс по делу о небезопасном проведении строительных работ на Каменноостровском проспекте, 57. Некоторые из жителей этого дома уже больше года обживают маневренный фонд и не знают, когда смогут вернуться в свои квартиры. 

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», 25 июля первому заседанию в Петроградском суде предшествовала суета. Число потерпевших превысило 35 человек, часть не явилась, но зал на такую массовость всё равно рассчитан не был. Скамеек не хватало, дополнительные волокли сами потерпевшие из соседних залов, но разместиться всё равно удалось не всем. Началось со знакомства: судья Ирина Гречишко называла фамилию и, как учительница, поглядывала на встававших. Монотонное «здесь-здесь-здесь» прерывалось редкими «присутствует». 

Виновником их проблем следствие считает 33-летнего Александра Свиридова. Гендиректор специализирующейся на дизайне фирмы «Базис» приобрёл в доме на Каменноостровском, 57, квартиру, начал делать ремонт, но, по версии следствия, работы согласованному проекту не соответствовали, что привело к частичному обрушению и деформации перекрытий, соседей эвакуировали. На скамейке он сидел один, хотя некоторые из жильцов хотели бы видеть рядом чиновников из не уследившего за столетним домом комитета по охране памятников. 

Выслушать обвинительное заключение сегодня не дали: новый адвокат Свиридова не успел ознакомиться с материалами дела. «Двух дней не хватило? – поразилась судья, но к залу обратилась: – Потерпевшие, против переноса возражаете?»

На скамейках зашушукались, но промолчали. Оказалось, сути вопроса не услышали даже из первых рядов. До галёрки голос судьи не доносился вовсе. Осознав, попытались было воспротивиться: у одних на 7 августа нашлись дела, другие не горели желанием снова менять работу на тесный зал. 

«Привыкайте, вы сюда каждую неделю ходить будете», – спустила на землю потерпевших судья. 

Ремонтом пострадавших квартир занимается компания «Проект Инжиниринг Люзунген Рус». Стоимость работ – 39,6 млн рублей, по протоколу, закончить надо не позднее 10 декабря. Жители говорят, приступили недавно. Демонтаж, по их наблюдениям, закончился на прошлой неделе. Особого ажиотажа в работе не заметили.

Между тем в маневренном фонде остаются жильцы из четырёх квартир, две из которых – коммунальные. 

«Больше тридцати человек точно. Платим всё также по двум квитанциям. Жалуемся, но власти как в пинг-понг играют», – рассказывает Андрей. Он имеет в виду, что жителям приходится платить квартплату и за покинутую вынужденно квартиру, и за маневренный фонд, в который они временно переехали.

Проблема с единственным доступным входом во двор также не решена. Под протекающей аркой обозначена опасная зона, осыпающиеся кирпичи поддерживает установленная осенью временная конструкция. Помощи от администрации в этом вопросе жители не получили.

От разрушительного ремонта в доме на Каменноостровском пострадали больше тридцати человек


© Фонтанка.Ру
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