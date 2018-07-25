Верховный суд встал на сторону петербургских застройщиков в споре со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым

Верховный суд 25 июля оставил без изменений решения петербургского Горсуда в споре о том, можно ли размещать городские скверы на частной земле, где уже идет строительство. Конфликт разгорелся полгода назад, когда ЗакС Петербурга принял, а губернатор подписал закон о включении в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) нескольких участков на Петроградской стороне, находящихся в собственности застройщиков. Там на тот момент уже шла стройка, а скверов никогда не было. Депутаты мотивировали свои действия тем, что исполнительная власть должна защитить район от излишне агрессивной застройки. Доводы о том, что земли — частные, и понятие о собственности запрещает таким образом обнулять их стоимость, успеха не имели.

Застройщики — компании «Балтийская коммерция», «Л1» (в лице ООО «Механический завод СПб»), «Цветение сливы» и «Статус Эр» – пошли в суд. И выиграли дела – «Балтийская коммерция» и «Статус Эр» победили в горсуде 26 марта, «Л1» – 6 июня, «Цветение сливы» – 8 мая.

В ЗакСе реагировали нервно: в марте спикер Вячеслав Макаров заявил, что обжалует решения. «Я слышал, как вальяжные адвокаты радовались, мол, теперь разрешена стройка. Этого не будет на Петроградской стороне», — сказал Макаров журналистам 28 марта.

Однако теперь на сторону частного бизнеса встал Верховный суд, сообщила 25 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.