Погода позволит петербуржцам увидеть Великое противостояние с «пыльным» Марсом и «кровавую» Луну в ночь на 28 июля

Петербуржцы смогут наблюдать длительное лунное затмение в ночь на 28 июля. Луна, войдя в тень Земли, приобретет багровый оттенок и будет видна практически из каждого уголка мира.

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Удивительное небесное явление продлится почти 4 часа – с 21:24 до 01:20 по Москве, причем полная фаза затмения растянется на 1 час 44 минуты.

Длительность затмения – не единственная «изюминка». Под «кровавой» луной покажется не менее «кровавый» Марс, размер которого увеличится в пять раз, а яркость – в три раза. Изменения обусловлены приближением четвертой планеты Солнечной системы к Земле. 27 июля от Земли до Марса будет всего 57 731 916 километров. Такое явление астрономы называют Великим противостоянием. Теоретически в минуты близости с Марсом в слабый телескоп можно рассмотреть его рельефную поверхность. Но в момент затмения на планете продолжится сильнейшая пыльная буря, поэтому наблюдателям придется довольствоваться лишь контурами небесного тела.

Посмотреть на «кровавую» Луну и «пыльный» Марс можно будет в петербургском планетарии. С 21.30 здесь можно будет понаблюдать за затмением, Великим противостоянием и пролетом МКС. Однако и невооруженным глазом любой сможет насладиться движениями планеты и спутника Земли. Если погода не подведет, конечно. Петербургский гидрометцентр обещает теплую облачную ночь с прояснениями.