«После того, с чем я столкнулся в жизни, мне ничего не страшно». Миненко пообещал улучшить имидж Горизбиркома Петербурга

Федеральный инспектор Виктор Миненко готов исправить имидж петербургской избирательной комиссии. Об этом он сообщил корреспонденту «Фонтанки» 25 июля после того, как Центризбирком согласовал его кандидатуру на должность председателя Горизбиркома Северной столицы.

В рамках заседания ЦИК Элла Памфилова раскритиковала весь состав петербургского избиркома, обвинив выборщиков в содействии злоупотреблениям и неспособности контролировать ситуацию.

Как рассказал «Фонтанке» Миненко, для него заявление Памфиловой не было шокирующим. «Если бы вы столкнулись в жизни с тем, с чем я столкнулся, вам бы уже ничего не казалось бы страшным и шокирующим», – пояснил он.

По словам Миненко, он пока не разобрался в системе и конструктивно прокомментировать недочеты работы Горизбиркома сможет только через какое-то время.

Миненко также добавил, что уже провёл консультации с коллегами по поводу будущего голосования за свою кандидатуру, однако с уверенностью сказать о единогласной поддержке пока не может: «Это же независимый орган, каждый тут имеет своё мнение. Сейчас мы пока определились с тем, что я член команды. Замечательные люди, я думаю, вместе мы справимся с задачей и поправим имидж избирательной системы Петербурга».

Напомним, что кандидатура федерального инспектора Миненко была согласована Центризбиркомом, Смольным и полпредством. С петербургским парламентом и его спикером Вячеславом Макаровым, который контролирует половину членов ГИКа, консультаций о кандидатуре председателя не проводили. Подконтрольные Макарову выборщики направили письмо в ЦИК с просьбой учесть их мнение при выборе кандидатуры главы Горизбиркома.