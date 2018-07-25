Причиной массовой гибели уток в реке Новой могло стать отравление сине-зелеными водорослями

Растительность на поверхности воды в реке Новой в Кировском районе Петербурга оказалась небезопасной для птиц. По данным специалистов, одной из причин массовой гибели уток в водоёме стало отравление сине-зелеными водорослями. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете комитете по природопользованию Смольного 25 июля.

К исследованиям на реке Новая приступили специалисты института озероведения Российской академии наук. Учёные взяли пробы воды на анализ.

«У нас есть предположения, что поступают какие-то техногенные загрязнения, и они имеют периодический характер. Там есть ещё массивы свалок, оттуда может быть. Даже если свалки сейчас не работают, в водоём это попадает через почву с определённой задержкой», — прокомментировал директор Института озероведения РАН Шамиль Поздняков, добавив, что причиной гибели уток может быть отравление загрязненными водорослями.

Исследования будут проводить в течение года, после чего специалисты выработают стратегию очистки реки.

Накануне местные жители сообщили о мёртвых утках в реке Новая. Очевидцы насчитали семь тушек, среди них были как взрослые особи, так и птенцы. Двумя неделями ранее Новая источала зловоние, источником которого стали сгустки чёрных водорослей.

В марте в речке Новая нашли химикаты, которые попадали в водоём из аэропорта Пулково через одноименный канал.