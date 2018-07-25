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Происшествия
25.07.2018 13:27
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Греческие власти объявили трехдневный траур по жертвам пожаров. Погибли почти 80 человек

На юго-востоке Греции  бушуют самые сильные лесные пожары в новейшей истории страны. Уже сейчас число жертв исчисляется десятками, а количество пострадавших приближается к двум тысячам. По информации местных СМИ, погибли 79 человек. Стихия бушует в 40 км от столицы республики. Об этом 25 июля сообщает местное издание Ekathimerini.

Самые разрушительные пожары наблюдаются около популярной у туристов деревни Мати, находящейся в десятке километров от Афин. Населенный пункт был отрезан от внешнего мира стихией.

 

Komşumuz Yunanistana çok büyük geçmiş olsun #greece #prayforgreece #yunanistan

Публикация от ÖzelEğitimÖğretmeni EceGeç (@uzmanozelegitimci)

 

Yıllarca Yunanistan'ın bize düşman olduğunu duyarak büyüdük. Evet geçmişte büyük mücadeleler verilmiş, savaşlar yaşanmış ve sonunda sınırlar çizilmiş. Ama tek mücadele ettiğimiz ülke Yunanistan mı? Ya günümüze baktığımızda sıcak savaş olmadan mücadele ettiğimiz diğer devletler? Ya da çoğumuzun günlük hayatta farkında bile olmadığımız, üzerine düşünmediğimiz ve basite indirgeyerek kapitalist sistem olarak kanıksadığımız aslında dünyayı yöneten devletler üstü güçler yok mu? Peki siz hiç Yunanistan'a seyahat ettiniz mi? Çünkü eğer gitmiş olsaydınız bu denli ön yargılı konuşmaktan müthiş hicap duyardınız. Yunanistan'a gidin ve oradaki insanların sizleri nasıl candan "komşi" diye karşıladığını görün; bir Fransız İngilizce bildiği halde İngilizce sorduğunuz soruya tenezzül edip karşılık vermezken oradaki insanların sizi Türkçe nasıl karşıladığını görün. Bir restorana gidin ve herhangi bir Ege restoranında bulabileceğiniz lezzetlerin aynısını tadın. Tarihimizin, geleneklerimizin nasıl da ortak olduğunun farkına varın. Bizim başımıza bir felaket geldiğinde onların tereddütsüz nasıl yardıma koştuklarını görün. Belki böylelikle düşmanlığı(!) bir kez daha sorgularsınız. Şu bir gerçek ki: Gerçek düşmanlık insanlar arasında değildir; düşmanlığı yaratan ve ayakta tutan dünyanın ekonomik gücünü elinde bulunduranların kurduğu denge(sizlik)lerdir. Bunun ayırdına vardığınızda esas düşmanların farklı ırktan, farklı dilden, farklı dinden insanlar değil; aslında ırkı, dili, dini para olanların olduğunu belki anlarsınız. Bu paracılların, zihinlerimize, düşmanlığı yüzyıllar boyu nasıl pompaladıklarını fark ettiğinizde insan olduğunuzu belki hatırlarsınız. Umarım o vakit insanlık için çok geç olmaz!.. Yaşadıkları büyük felaketten dolayı komşumuz Yunanistan'ın üzüntülerini paylaşıyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 🇬🇷️🇹🇷️ #prayforgreece #greece

Публикация от Serpil ÖZBAY (@serpilozbay)

В Греции сейчас разгар сезона. Местные туристические компании опасаются, что возгорания скажутся на индустрии. 

 

Μοιραζόμαστε τον πόνο σας #prayforgreece

Публикация от @ akbulutk

На помощь грекам пришли страны – соседи по ЕС: Италия, Польша, Франция и Германия, которые предоставили технику для тушения пожаров. Кроме того, греческие власти попросили США выделить беспилотники для мониторинга ситуации с пожарами. 

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Греции в связи с трагедией, отметив, что россияне «разделяют скорбь братского народа». И также предложил помощь. 

 

🍓 #Sorrow #prayforgreece

Публикация от Sim (@bankerlambasi)

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