Конгрессмены США спускают на тормозах новые санкции против России

Новая волна санкций США в отношении России может сойти на нет, даже не поднявшись. Республиканцы, контролирующие конгресс США, опасаются навредить антироссийскими ограничениями американским компаниям, передает 25 июля агентство Reuters.

Поводом для активности американских сенаторов стали опасения, что Москва может вмешаться в выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре.

Республиканцы и демократы на минувшей неделе активно критиковали президента США Дональда Трампа за то, что он не обвинил во всеуслышание Владимира Путина во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, а напротив, проявил недопустимую мягкотелость во время саммита в Хельсинки. При этом, как отмечает агентство, если конгрессмены не активизируются насчет санкций сейчас, то никакого «потом» может и не случиться — 27 июля у них начнутся пятинедельные каникулы, а сенаторы уйдут в отпуск на неделю в начале августа.

Напомним, что накануне двое сенаторов от Республиканской и Демократической партий, Линдси Грэм и Боб Менендес, заявили, что готовят законопроект об усилении санкций против России. Новые ограничения могут быть направлены на российский госдолг, энергетический и финансовый секторы, а также на российских хакеров.