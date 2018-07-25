«Фонтанка» возглавляет рейтинг самых цитируемых СМИ в Петербурге и области

Рейтинг наиболее цитируемых средств массовой информации Петербурга и Ленинградской области во втором квартале этого года представила компания «Медиалогия» 25 июля. «Фонтанка» вновь заняла первое место.

Помимо сайта Fontanka.ru, второе место сохраняет информагентство «Росбалт», на третьем месте — «Петербургский дневник».

Разработчики рейтинга отмечают, что не считали цитируемость в тех случаях, если СМИ постоянно перекрестно упоминали друг друга. Индекс цитируемости рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 45 500 открытых источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Во избежание самоцитирования из анализа исключили ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, а также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитывались показатели посещаемости, тиража или аудитории.