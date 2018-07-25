В Петербурге за ремонт уже не существующей улицы готовы заплатить 23 млн рублей

Дирекция транспортного строительства (ДТС) Петербурга ищет подрядчика для ремонта улицы Пролетарской Диктатуры. При этом на карте города такой улицы уже нет – в прошлом году губернатор Георгий Полтавченко переименовал её в Лафонскую.

В рабочих документах её пришлось указать под старым наименованием, потому что и в дефектной ведомости комитета по благоустройству, и в постановлении правительства, согласно которому ведется ремонт городских дорог, улица все еще называется Пролетарской Диктатуры. Об этом «Фонтанке» рассказали 25 июля в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Максимальная цена контракта составляет 23,3 млн рублей. За эти деньги на улице протяженностью более 600 метров нужно будет полностью заменить асфальт, провести ремонт бордюров и нанести дорожную разметку. Кроме того, подрядчик должен установить пешеходные заграждения и камеры. Срок исполнения работ – не позднее 1 ноября 2018 года. Компанию-подрядчика выберут 23 августа.