«Зенит» отдаст защитника Новосельцева в аренду в «Анжи»

Защитник петербургского «Зенита» Иван Новосельцев, не пригодившийся новому главному тренере Сергею Семаку, вероятнее всего, перейдет в «Анжи». Как сообщает 25 июля «Чемпионат.com», футболист отправится в клуб из Махачкалы в аренду до конца этого года.

Иван Новосельцев перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2016 года по инициативе тогдашнего главного тренера Мирчи Луческу. Весной 2017-го Луческу ушел в отставку, а новый наставник Роберто Манчини не увидел в Новосельцеве игрока основного состава. В результате во второй половине сезона 26-летний защитник был отдан в аренду в тульский «Арсенал». Летом 2018-го Манчини сменил Сергей Семак, но и его Новосельцев не устроил: футболист был выведен из состава уже после первых сборов, и на вторые команда отправилась без него.