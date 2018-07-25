Плату застройщиков в компенсационный фонд дольщиков могут увеличить в пять раз

Только что вступивший в силу 214-й закон о долевом строительстве вновь хотят исправить. На этот раз инициатором поправок стал Минстрой. 24 июля на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов появилось уведомление о том, что ведомство готовит очередные изменения в закон.

Пока что идет сбор предложений в текст документа. Но уже ясно, что министерство предлагает увеличить выплаты в компенсационный фонд дольщиков с 1,2% до 6% от цены договора долевого участия.

Как пишут «Ведомости», о том, что эти взносы будут повышены, впервые заявил глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев на парламентских слушаниях 7 июня: с 1 октября – до 3% от стоимости каждого ДДУ, а с 1 января 2019 г. – до 6%. Но из последней версии законопроекта пункт об увеличении отчислений, благодаря работе строительного лобби, исчез. Однако позже, как объяснил изданию источник в кабмине, крах крупнейшего подмосковного застройщика, Urban Group, заставил изменить решение.

Если поправки примут, то 6% будут платить с 1 января 2019 года. А уже с 1 октября 2018-го отчисления составят 3%, как и предлагал депутат Николаев.

Кроме того, уточнят и норму о солидарной ответственности компании-застройщика и ее владельцев за убытки дольщиков. Слово «солидарная» могут заменить на «субсидиарная». При солидарной ответственности по долгам должны платить и сама компания, и ее владельцы. При субсидиарной — если компания не расплатилась, то ответственность падет на ее собственников.