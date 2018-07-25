ФИФА объявила символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков. Россиянам в ней места не нашлось

Болельщики выбрали лучших футболистов прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Итоги голосования опубликованы на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) 25 июля. К сожалению, ни один из российских игроков в итоговый список не вошел.

В символической сборной оказались: вратарь Тибо Куртуа (Бельгия), защитники – Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тьяго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция), полузащитники – Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин Де Брёйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), нападающие – Гарри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия).

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов был номинирован ФИФА на звание лучшего тренера чемпионата мира в России.