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Чемпионат мира по футболу 2018
25.07.2018 13:01
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ФИФА объявила символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков. Россиянам в ней места не нашлось

Болельщики выбрали лучших футболистов прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Итоги голосования опубликованы на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) 25 июля. К сожалению, ни один из российских игроков в итоговый список не вошел.

В символической сборной оказались: вратарь Тибо Куртуа (Бельгия), защитники – Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тьяго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция), полузащитники – Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин Де Брёйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), нападающие – Гарри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия). 

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов был номинирован ФИФА на звание лучшего тренера чемпионата мира в России.

Справка:

Напомним, национальная команда перед мундиалем считалась слабейшей на турнире. Однако под руководством Станислава Черчесова россияне впервые в своей истории дошли до четвертьфинала. Ранее сообщалось, что министерство спорта направило на имя президента РФ представление с предложением отметить заслуги  футболистов и тренерского штаба государственными наградами.

Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счётом 4:2.

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