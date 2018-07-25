России придется ответить перед ООН за пытки в ярославской колонии

Россия должна будет прокомментировать ролик с издевательствами над Евгением Макаровым в ярославской исправительной колонии №1. Просьбу озвучил Комитет против пыток ООН 25 июля во время женевского рассмотрения доклада России о борьбе с пытками и недопустимым обращением с людьми. Российскую делегацию возглавляет замминистра юстиции Михаил Гальперин.

«Просим прокомментировать видеозапись и сообщить, кто ведет расследование и когда оно будет завершено»,— сказал председатель Комитета против пыток ООН Йенс Модвиг. Он также попросил объяснить, как власти России намерены защитить адвоката правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирину Бирюкову, которая, опасаясь за свою жизнь из-за косвенных угроз, покинула страну.

Российская делегация пообещала предоставить свои ответы в четверг, 26 июля.

Пока в Женеве рассматривается доклад о борьбе с пытками, в Ярославле начался арест фигурантов дела об избиении Евгения Макарова.

Напомним, на прошлой неделе адвокаты «Общественного вердикта» через «Новую газету» распространили 10-минутную видеозапись, на которой более 10 сотрудников колонии зверски избивают осужденного Евгения Макарова.

Сам инцидент произошел год назад, но следователь не нашел в видеозаписи ничего криминального и не стал возбуждать дело. Теперь он проходит службу в армии и вернется только в ноябре.

После июльской публикации ролика дело все-таки было возбуждено, а позднее передано в центральный аппарат СК, как того и требовали правозащитники. Сегодня на заседании суда стало известно, что некоторые подозреваемые уже написали явку с повинной.