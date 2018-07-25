Девять медалей завоевали спортсмены с инвалидностью из Петербурга и Ленобласти на международных и российских турнирах

Спортсмены с инвалидностью из Петербурга и Ленинградской области на международных и российских соревнованиях завоевали в общей сложности девять медалей, рассказали «Фонтанке» в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

Серебро и бронзу из Португалии привез домой Михаил Гутник. Он был единственным представителем Санкт-Петербурга, который принял участие в международном турнире World Open Povoa по бочча среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Бочча – игра с мячом на точность и логику, напоминающая боулинг.

В соревнованиях, прошедших в Повуа-ди-Варзин, всего приняли участие 94 спортсмена из 20 стран мира. Медали разыгрывались в 7 дисциплинах, включенных в программу Паралимпийских игр. Михаил Гутник выступил в индивидуальном зачете и в тройке, завоевав серебро и бронзу соответственно. Также серебряная медаль в копилке страны в парном зачете.

Еще семь наград завоевали спортсмены Петербурга и Ленобласти на чемпионате России по легкой атлетике среди слабовидящих, который прошел в Челябинске. Участие в состязаниях приняли более 150 атлетов из 31 региона России.

В первый соревновательный день упорная борьба развернулась в беге на дистанции 1500 м среди мужчин (класс B3), где всего четыре сотые отделили от золотой медали Александра Костина, он уступил Егору Шарову (Алтайский край). В финале на 100 м в классе B2 вышли сразу два петербуржца, Артем Логинов и Федор Триколич. Золотую медаль чемпионата завоевал Артем, Федор стал вторым.

Во второй и третий день Федор Триколич поднимался на пьедестал дважды: серебряная медаль на дистанции 400 м, бронзовая – 200 м. Александр Костин был вторым на 800 м и показал лучший результат на дистанции 5 км. В состязаниях на 10 000 м впервые принимал участие Сергей Шарапов, финишировал он пятым. А для Дарьи Безруковой, которая выступала в метаниях диска и копья, а также в толкании ядра, чемпионат стал первым, пробным стартом.