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Строительство
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25.07.2018 12:48
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Проекты Setl City стали номинантами архитектурного конкурса «Золотой Трезини»

Проекты Setl City стали номинантами архитектурного конкурса «Золотой Трезини»

Setl City

Жилые комплексы Setl City – Stockholm, «Дом у Ратуши» и «Семь столиц» – претендуют на победу в архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини». Они вошли в состав десяти лучших строительных проектов, отмеченных жюри по итогам квалификационного отбора.

Церемония награждения победителей конкурса пройдет 29 ноября во дворце Трубецких-Нарышкиных.

ЖК Stockholm представлен в номинации «Лучший построенный жилой комплекс премиум- или бизнес-класса». Stockholm — это комплекс премиум-класса, который располагается на берегу Большой Невки, напротив Елагина острова. Концепция жилого комплекса была вдохновлена образом шведской столицы – эталоном благополучия, высокого уровня жизни, которыми будут обеспечены жильцы комплекса. ЖК включает два корпуса-подковы переменной этажности. Оригинальная форма жилых зданий позволяет сделать видовой каждую квартиру – из окон открываются виды на набережную реки Большой Невки и на Елагин остров. Внутренний двор развернут в сторону реки, что позволяет защитить его от шума города. Эксклюзивность проекта подчеркивают открытые террасы, просторные балконы и панорамное остекление.

Setl City
Setl City

В номинации «Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции» участвует ЖК «Дом у Ратуши».  Дом премиум-класса расположен в Дегтярном переулке, 26. Это уникальный проект реконструкции исторического здания, построенного в начале ХХ-го века. Декоративные элементы фасада (лепнина, рустовка, портики) воссозданы в соответствии с архитектурным стилем исторического здания. Интерьер парадного холла оформлен с использованием натурального камня, венецианской штукатурки, винтажных люстр и цветочных композиций. «Дом у Ратуши» рассчитан всего на 82 квартиры. Последний этаж занимают стильные светлые мансарды.

Setl City
Setl City

Еще один проект Setl City претендует на победу в номинации «Лучший построенный жилой комплекс комфорт-класса». Это масштабный проекта комфорт-класса из всех завершенных в Петербурге и Ленобласти – микрорайон «Семь столиц» в Кудрово. Жилая часть проекта была завершена в текущем году. Общая площадь построенной Setl City недвижимости составила около 960 тыс. кв. м. Две части проекта – кварталы «Вена» и «Лондон» – созданы в стилистике европейских столиц. Здесь пролегают пешеходные бульвары, брандмауэры домов украшают фантазийные репродукции известного австрийского художника Густава Климта, на пешеходной площади Европы работает фонтан, благоустроена набережная, построены детские сады, школа, торговый центр, детские и спортивные площадки.

Конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Конкурс проводится при поддержке дипломатического представительства этой страны в Петербурге, а почетным председателем жюри является Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль.

Также среди членов жюри историк Лев Лурье, джазовый музыкант Давид Голощекин, модельер Татьяна Парфенова, певица Диана Арбенина, фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец, скульптор Павел Игнатьев и другие известные персоны. Девиз конкурса «Золотой Трезини» – «Недвижимость как искусство». Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 15 октября на сайте www.goldtrezzini.ru

Справка о компании Setl City

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", разрешение на строительство № 78-15037920-2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/stockholm/declarations

ЖК "Дом у Ратуши" – застройщик ООО "Фаворит Плюс", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/buildings/dom-u-ratushi/mortgage

ЖК "Семь столиц" -  застройщик ЗАО "Развитие территорий", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

 

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