«Санкт-Петербург мог подставить всех на президентских выборах». Глава ЦИК жестко раскритиковала петербургский Горизбирком и порекомендовала председателя «от полпредства»

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова жёстко раскритиковала всю петербургскую избирательную комиссию. По её словам, члены Горизбиркома (ГИК) влияют на выборы меньше, чем кто бы то ни было, а возможно, даже участвуют в злоупотреблениях.

Почти полчаса председатель ЦИК потратила на критику петербургских выборщиков на заседании 25 июля. Под конец коллеги Памфиловой передали ей записку с просьбой остановиться. Претензии были высказаны в рамках вопроса о рекомендации ГИКу нового председателя. Центризбирком единогласно посоветовал петербургским коллегам голосовать за федерального инспектора Виктора Миненко как за независимого человека. «В петербургской комиссии сложились непонятные отношения, которые нам мешают проводить политику открытых и честных выборов. Поэтому мы и обратились за помощью в подборе кандидатуры к полномочному представителю президента. И спасибо губернатору Петербурга, что он не вмешивался в этот процесс», – рассказала Памфилова о том, каким образом появилась кандидатура Миненко.

По её словам, к петербургской избирательной комиссии давно были претензии, обострились они после президентских выборов.

«Санкт-Петербург был единственным регионом, который мог дискредитировать всю новую систему «мобильный избиратель», – заявила глава ЦИК. Она напомнила, что из Петербурга, вопреки собственному желанию, избиратели были откреплены в другие регионы России. «Председатели избиркомов других регионов говорили, что руки Панкевичу (предыдущий председатель ГИК) не подадут», – добавила она. По её словам, готовилось решение ЦИК о выражении недоверия всей петербургской комиссии и лично председателю, однако он решил сменить место работы.

«Не знаю, что хуже: когда петербургская комиссия не контролирует процесс или же участвует в злоупотреблениях. Вы ни разу нас не поддержали в попытках навести порядок».

Также критика Памфиловой коснулась муниципальных выборов. По её словам, члены Горизбиркома влияют на формирование местных избирательных комиссий меньше, чем глава «местного околотка», депутаты и другие деятели.

«К вице-губернатору Серову тоже максимальные претензии», – добавила она.

По словам Памфиловой, навести порядок в такой критической ситуации может только Миненко, и она не будет проводить консультации по поводу других членов комиссии в качестве кандидата на роль председатели, о чем просили накануне 7 членов ГИК, близких к спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову.

После заседания ЦИК Горизбирком Петербурга назначил и свое внеочередное заседание. Предполагается, что вечером ГИК уже проголосует за кандидата Миненко.