В Colliers подсчитали, что Петербург поставил 10-летний антирекорд по строительству офисных площадей

В Северной столице в первой половине 2018 года зафиксированы самые низкие за последние 10 лет показатели по выводу на рынок новых офисных площадей. Об этом сообщили 25 июля эксперты Colliers International.

По их данным, строить просто для рынка, а не для конкретного ключевого арендатора, вообще перестали. А под собственные нужды компаний появилось всего 9200 кв. м площадей. Это минимальный показатель за 10 лет.

При этом объем вакантных мест медленно снижается: за последние 2 года объем пустующих офисов сократился с 10,5% до 8%. В офисах высоких А и В классов предложение еще ниже, а некоторые районы даже подошли к порогу дефицита. Выросли, соответственно, и ставки аренды в таких офисах: в классе А – от 10 до 15%, в классе В – до 6%.

Директор департамента услуг для арендаторов и офисной недвижимости Colliers International Игорь Темнышев считает, что интерес к покупке бизнес-центров во втором полугодии будет высоким. «В Петербурге успел сформироваться отложенный спрос в связи с отсутствием нового качественного предложения по офисам, – комментирует эксперт. – Ряд строящихся объектов со сроками ввода в этом году не предлагается на рынке: их либо рассматривают сейчас, либо уже арендовали целиком. Решением в сужающемся выборе могут стать объекты класса С, реконструкция которых позволит переквалифицировать их в качественную недвижимость».

Стоит отметить, что спрос на офисы заметно изменился по составу арендаторов. Еще год назад в сделках превалировали запросы на площади до 500 кв. м – маленькие и средние офисные блоки от 100 до 500 кв. м составляли более 60% от числа арендованных помещений. Но в результате экспансии IT-кластера, чья доля в структуре сделок по Петербургу достигла рекордных 42%, появился спрос на большие площади. По данным Colliers, в первой половине 2018 года с долей более 50% превалировали запросы на офисы площадью от 500 кв. м, а на крупные блоки от 1000 кв. м пришлось более 30% всех запросов.