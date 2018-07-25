Ипотека от 8,7% в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка»

Группа компаний «ЦДС»

Северо-Западный банк Сбербанка аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка». Ипотечные кредиты выдаются по ставке от 8,7% на срок до 30 лет.

Новый жилой комплекс бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка» аккредитован Сбербанком. Ипотечные кредиты выдаются по ставке от 8,7% годовых при использовании сервиса электронной регистрации, а также страховании жизни и здоровья заемщика, сумма кредита от 3,8 млн. рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет от 15% от стоимости выбранной квартиры.

Если сумма кредита от 300 тыс рублей до 3,8 млн. рублей, то ипотечные кредиты выдаются по ставке от 9,1% годовых (при использовании сервиса электронной регистрации, а также страховании жизни и здоровья заемщика). Минимальный первоначальный взнос составляет от 15% от стоимости выбранной квартиры. Срок кредита – до 30 лет.

Комиссии за выдачу средств отсутствуют. Частичное и полное досрочное погашение кредита возможно в любое время, начиная с первого месяца, без комиссии и ограничений по сумме.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте http://www.sberbank.ru

ЦДС «Чёрная Речка» – новый комфортабельный микрорайон с мультифункциональной средой для жизни и отдыха. Квартал состоит из девяти разновысотных корпусов от 10 до 14 этажей, рассчитанных на 4800 квартир. Все здания спроектированы в соответствии с современными стандартами европейской архитектуры и имеют собственное закрытое внутридворовое пространство, где разместятся зоны отдыха и детские игровые площадки. Для удобства автомобилистов в комплексе предусмотрены подземные автостоянки на 2688 машиномест. Для маленьких жителей комплекса ЦДС «Чёрная Речка» будут возведены школа и два детских сада.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о Группе ЦДС

ЦДС «Чёрная Речка» – застройщик ООО "Городская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru