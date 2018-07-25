Убив жену, пьяный петербуржец совершил голый променад. Не выдержавшие соседи вызвали санитаров и полицию

Пьяный крик жителя Красногвардейского района Петербурга заставил местных жителей вызвать санитаров и полицейских. Позже к этой компании пришлось присоединиться и следователям.

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, жители двух домов на Индустриальном проспекте не могли уснуть из-за криков мужчины, который разгуливал по улице голым после полуночи 25 июля. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, чтобы угомонить эксгибициониста. Приезд санитаров и правоохранительных органов не сразу помог, так как неизвестный вырвался и попытался скрыться в парадной. Потом дебошира все-таки поймали.

По данным нашего издания, 41-летний житель Индустриального проспекта, 29, корпус 1, был пьян. А за некоторое время до прогулки нагишом зарезал ножом свою 40-летнюю жену во время совместной попойки. При этом у самого нарушителя общественного порядка наблюдались колото-резаные ранения, поэтому его пришлось госпитализировать. Медики оценили его состояние как тяжелое.