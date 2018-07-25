Продажи апартаментов в Петербурге выросли в 2,6 раза — в первую очередь за счет рантье

Рынок апартаментов в Санкт-Петербурге продолжает активно развиваться. В первую очередь это касается сервисных апартаментов, предназначенных для сдачи в аренду и обеспеченных соответствующей гостиничной инфраструктурой. По данным аналитиков Knight Frank St Petersburg, опубликованным 25 июля, предложение в этом сегменте за год по отношению к I полугодию 2017-го выросло на 34% – до 3340 единиц. А продажи увеличились в 2,6 раза – с января по июль было продано 1230 апартаментов.

«Многие рантье сегодня рассматривают апартаменты как альтернативу покупке квартиры для сдачи в аренду. По сравнению с другими сегментами недвижимости, например помещениями street retail или отдельными офисами, апартаменты имеют заметно более низкий порог входа, при этом заявленные показатели доходности у существующих проектов выше, чем у жилья», – объясняет Светлана Московченко, руководитель отдела исследований.

Рекреационные апартаменты, которые покупают для собственного отдыха, также показали хороший результат – за I полугодие 2018 года было продано 375 единиц, что в 1,7 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. В Курортном районе сегодня строится несколько таких проектов.

Результаты несервисных апартаментов, предназначенных для собственного проживания, выросли незначительно – лишь на 1% выше итогов I полугодия 2017-го.

Средняя цена сервисных апартаментов за год не изменилась. Рекреационные подешевели на 7% по отношению к итогам аналогичного периода прошлого года. Третий тип, несервисные апартаменты, подорожали на 15%. Эксперты объясняют такой скачок тем, что сразу несколько проектов вошли в высокую стадию готовности, и площади в них, соответственно, подорожали.

В течение 2018-го вероятен выход на рынок ещё около 20 проектов общей площадью более 200 тыс. кв. м, говорят в Knight Frank.