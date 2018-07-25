Представлен рейтинг самых угоняемых авто в России

Топ-5 автомобилей, чаще всего привлекавших угонщиков в первой половине этого года, возглавили модели марок Toyota, Lexus и Mazda. Статистику попыток угона составил мониторинговый центр ARKAN.

Самыми рисковыми стали модели Toyota – Land Cruiser 200, Camry и Land Cruiser Prado 150. В сумме за январь – июнь их пытались украсть 54 раза. Это почти половина всех зафиксированных попыток.

На втором месте – представители бренда Lexus. Среди них самые популярные модели – LX 570 и NX 200.

Третье место досталось японцам Mazda. Самая рисковая модель полугодия – CX-5.

С небольшим отставанием четвертое место занял английский Land Rover. Преимущественно – Land Rover Range Rover Sport и Land Rover Range Rover III Vogue.

Замыкает пятерку рейтинга немецкий Mercedes.

Всего в январе – июне в центре ARKAN зафиксировали 126 попыток угона. Из них 81 – в Петербурге и Ленобласти. Еще 34 – в Москве и Московской области, 11 – в остальных регионах России.

В 60% случаев угонщики применяли сканирование штатной сигнализации и радиоретрансляторы сигнала и глушения GSM-сети. Чаще всего пытались угнать авто ночью на парковках у жилых домов.