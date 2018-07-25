Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»

Компания «Л1»

6 августа 2018 года Компания Л1 приступит к заселению последнего этапа первой очереди ЖК «Лондон Парк». Ключи от квартир смогут получить покупатели жилья в секциях четвертого корпуса ЖК «Лондон Парк»: 1-9, 1-10, 1-11 и 1-12. Выдача ключей продлится до 13 августа включительно.

График заселения представлен на официальном сайте компании: www.l1-stroy.ru.

Руководитель Компании Л1 Павел Андреев:

«Мы приступаем к выдаче ключей в последних секциях первой очереди. Новоселами станут порядка 300 семей. ЖК «Лондон Парк» – амбициозный проект, предлагающий качественное жилье комфорт-класса, рассчитанное на рациональных покупателей. Он полностью соответствует инженерным стандартам и технологическим решениям нового времени. Мы позаботились о том, чтобы жильцы чувствовали себя в новых квартирах комфортно и безопасно. Для этого созданы все условия: обустроены детские и спортивная площадки, высажены деревья, цветы и кустарники, работают охранные службы».

Справка:

ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Это клубный жилой комплекс комфорт-класса с большой охраняемой внутридомовой территорией и собственной инфраструктурой: детским садом, школой, торгово-развлекательным центром, многоуровневым паркингом и физкультурно-оздоровительным комплексом общей площадью 12260 квадратных метров с двумя бассейнами.

Новостройка удачно располагается относительно основных транспортных магистралей и КАД, что делает удобным как въезд в центр, так и выезд за город.

Квартирография ЖК «Лондон Парк» представлена студиями-РИАЛ, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами площадью от 25 до 200 квадратных метров. Первая очередь комплекса была полностью введена в эксплуатацию в конце прошлого года.

ЖК "Лондон Парк" - застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-london-park/dokumenty