В Финляндии отреагировали на угрозы Шойгу из-за "втягивания" страны в НАТО

Высказывание министра обороны Сергея Шойгу о возможной реакции России на усиление сотрудничества Финляндии и Швеции с Североатлантическим альянсом 25 июля оказалось на первых полосах финских газет и стало поводом для дискуссий. Из пресс-релиза Минобороны РФ финны вынесли главное: «Россия угрожает Финляндии».

На очередном заседаним коллегии Минобороны России Шойгу выразил обеспокоенность усилением активности НАТО. Он, в частности, заявил, что «с помощью США в Европе развёрнуто пять центров киберопераций: в Финляндии, Эстонии, Польше, Герма­нии и Франции». Также он указал на тесное сближение с альянсом партнёров НАТО Финляндии и Швеции.

«Вызывает беспокойство втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции. В мае подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием. Взамен НАТО получило беспрепятственный доступ в воздушное пространство и террито­риальные воды этих стран, – цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны. – Такие шаги западных коллег ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире, порождают ещё большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры».

Министр обороны выразил надежду, что «состоявшийся 16 июля в Хельсинки саммит Россия – США придаст импульс углублению нашего военного сотрудничества с Вашингтоном и странами Североатлантического альянса, позволит консолидировать усилия сторон в интересах общей безопасности».

Российское военное руководство переходит от оборонительных пунктов доктрины к наступательным, считает военный историк и доктор политологии Маркку Саломаа, и Финляндии нужно вступить в НАТО, пока не поздно, заручившись при этом гарантиями безопасности на время рассмотрения заявки. По мнению Саломаа, которое он высказал изданию Iltalehti, Шойгу лишь повторил угрозу, которая прозвучала от Путина в его беседе с президентом Финляндии Саули Ниинстё 16 июля.

«Они считают, что, даже если страна не является членом НАТО, но силы НАТО приходят на её территорию и тренируются там, она рассматривается как союзник альянса», – говорит Саломаа. Он вспомнил соглашение между Россией и Финляндией от 1992 года, в котором говорится, что «отношения между двумя странами основаны на принципах международного права, таких как принцип полного равенства, воздержание от запугивания или применения силы, неприкосновенность границ, территориальная целостность, мирное урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела...». Политолог сомневается, что оно ещё в силе.

Членом НАТО Финляндия не будет, а это главное, что нужно России, считает Маркку Кивинен, директор Александровского института, занимающегося изучением России. По его мнению, заявление Шойгу позицию Финляндии не изменит, но поддержит обсуждение того, как именно сотрудничать с альянсом. При этом партнёрство с НАТО страна развивать продолжит.

«У нас идут активные разговоры о том, в какой форме вести сотрудничество с НАТО, когда мы не являемся членом альянса и наше взаимодействие ограничено рамками партнёрства. Это ценно, что Россия реагирует. Это заставляет говорить о том, в какой форме оно возможно, а в какой — нет. В Финляндии есть понимание, что для России главное — что мы никогда не будем членами НАТО. Но в то же время у нас есть новые противоречия в Балтийском море, поэтому Финляндии нужно в какой-то форме реагировать. Так что получается своего рода спираль», – прокомментировал «Фонтанке» Маркку Кивинен.