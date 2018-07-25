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Бизнес
25.07.2018 11:53
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Вывод из-под санкций или проблемы. Компания Дерипаски поставила США ультиматум

Глава совета директоров En+ предложил минюсту США план по выводу компании из-под санкций. Для этого En+ снизит долю Олега Дерипаски (сейчас у него 70% акций), исключит его из совета директоров самой компании и алюминиевого концерна UC Rusal, а также заменит его людей независимыми директорами. Об этом 25 июля пишет РБК. 

При этом доля Дерипаски и членов его семьи будет передана управляющим, которых согласует минфин США. Процесс передачи активов должны будут проконтролировать два юриста, кандидатуры которых получат одобрение OFAC (Управление по контролю над иностранными активами минфина США). 

Право голосовать пакетом акций, принадлежащим ВТБ, Баркер предлагает передать независимому лицу, которое «уже было представлено OFAC 5 июля». Кредит, выданный госбанком структурам Дерипаски, согласно плану, должен быть реструктурирован. По данным Mercury (юридическая компания, которая лоббирует интересы En+ в США), этот план уже получил поддержку миноритариев, независимых директоров и администрации Лондонской фондовой биржи.

В случае непринятия плана администрацией Трампа лоббисты из Mercury обещают чиновникам проблемы для автомобилестроительной и судостроительной отраслей из-за перебоев с поставкой алюминия. Также возможен выплеск на рынок китайского сырья, а то и вовсе продажа UC Rusal китайским инвесторам. 

Компании Дерипаски, согласно распоряжению американского минфина, могут вести дела с западными бизнесом только до 5 августа. До этого числа En+ должны сократить пакет акций бизнесмена, оставив у него менее 50%. В июне банк Rothschild уже вызвался помочь En+ с продажей контрольного пакета.

Справка:

27 апреля En+ сообщила, что Олег Дерипаска согласился снизить свою долю в компании ниже 50% и уйти из совета директоров. На тот момент он контролировал 66,1% En+. Позже появилась информация и о выходе из «Русала». В результате за первые же сутки бизнесмен лишился пятой части своего состояния, обеднев на 1,3 млрд долларов разом. При этом в Вашингтоне заявили, что само по себе снижение доли олигарха в En+ не станет основанием для отмены санкций. Американские власти хотят убедиться, что Дерипаска потерял контроль над компанией. 25 мая Олег Дерипаска покинул совет директоров «Русала» вслед за гендиректором и семью директорами, номинированными En+.

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