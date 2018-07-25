В Невском колледже появится мемориальная доска Высоцкому. Там он давал первый ленинградский концерт

Мемориальную доску установят в здании Невского колледжа на 2-м Муринском проспекте в Петербурге. В этом здании в апреле1965 года актер и поэт Владимир Высоцкий провел один из своих первых публичных концертов.

Об этом «Фонтанке» рассказал директор колледжа Владимир Палагин. По его словам, на данный момент доска находится у него в кабинете и ожидает окончания ремонта здания. Директор колледжа добавил, что установят ее, вероятно, не на фасаде здания, а внутри, где Владимир Палагин планирует открыть небольшой музей, посвященный этому концерту.

Место расположения музея и, соответственно, мемориальной доски пока непонятно. Дело в том, что в апреле 1965 года Невского колледжа не существовало, а на его месте находилась средняя школа № 121, в актовом зале которой и происходило выступление Высоцкого. Актовый зал с тех пор не сохранился, потому что здание перестраивалось. Сейчас на его месте располагаются два кабинета физики, разделенные перегородкой. А новый актовый зал у Невского колледжа расположен в появившейся позже пристройке. В связи с этим отсутствует и исторический вход в бывшую школу, через который туда проходил поэт, поскольку сейчас вход находится в новой части колледжа.

Установка на фасаде сложная, и, с бюрократической точки зрения, процедура требует довольно много согласований. Внутри же колледжа ничего не мешает повесить табличку где угодно, но место пока не определили.

Сама мемориальная доска сделана по частной инициативе нескольких бывших учеников 121-й школы, которые лично были на том концерте.

По словам директора колледжа, место для мини-музея с мемориальной доской выберут в ближайшее время.