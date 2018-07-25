СКР опознал бывшего министра обороны Украины в телесюжете четырехлетней давности и предъявил обвинение в призывах к терроризму

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко стал фигурантом второго дела о призывах к террористической деятельности. Поводом стало неоднозначное заявление о способах остановки российской боевой техники, якобы поступающей на юго-восток страны.

Как сообщает 25 июля Следственный комитет России, портретная и лингвистическая экспертиза помогли признать Анатолия Гриценко в герое телесюжета украинского канала «Студия 1+1».

«16 июля 2014 года он выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории России путем подрыва железнодорожных поездов», – говорится в релизе.

В Следственном комитете умолчали, что Гриценко призывал пускать под откос поезда с боевой техникой, которая якобы стягивалась к границам Украины.

Экс-министру предъявлено обвинение по статье 205.2 УК, санкция за нее – до семи лет лишения свободы. Преступление считается тяжким, срок давности по нему составляет десять лет.

Ранее СКР возбудил аналогичное дело против Гриценко за выступление 2 июля 2017 года на телеканале «112 Украина». Взрывать автомобили в Москве и Таганроге он призывал в ответ на подрыв машин украинских силовиков – участников АТО в Донбассе.

60-летний Гриценко возглавлял министерство обороны в 2005 – 2007 годах, был депутатом Верховной рады, баллотировался в президенты Украины в 2010-м и 2014-м.