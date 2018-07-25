Финские волейболистки обвинили спортсменов из Дагестана в попытке изнасилования. Те рассказали о "недопонимании" из-за языкового барьера

Финские волейболистки заявляют, что стали жертвами домогательств на проходящих в португальском Коимбре Европейских университетских играх, сообщает 25 июля Yle.

Спортсменки утверждают, что подверглись сексуальным домогательствам, сексуальному насилию и попытке изнасилования. Проблемы начались сразу после их приезда в место размещения 13 июля (игры проходят с 15 по 28 июля. – Прим. ред.), так что позже в целях безопасности их перевели в гостиницу. Началось всё со словесных и физических нападок со стороны российской команды, включая тренера. Ситуация обострилась через несколько дней. Когда финки вернулись после вечеринки с употреблением спиртных напитков, ситуация, как описал представитель финской стороны, была «угрожающей», и на место вызвали полицию. Однако правоохранительные органы не увидели в произошедшем состава преступления.

Студенческая спортивная федерация Финляндии в своём пресс-релизе обвинила Европейскую спортивную ассоциацию университетов (EUSA) в замалчивании преступлений. Организаторы же заявили, что ситуация была тщательно изучена, со всеми сторонами проведены беседы. Отправлять спортсменов домой или наказывать они не посчитали нужным. В то же время финским волейболисткам предлагалась психологическая поддержка, но, как отметили организаторы, они от неё отказались.

Жертва предполагаемого покушения на изнасилование намерена подать заявление в финскую полицию.

Россию в волейболе на Европейских университетских играх представляла команда Дагестанского государственного университета. По данным российских СМИ, дагестанские спортсмены объяснили ситуацию недопониманием, возникшим из-за языкового барьера.