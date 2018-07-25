Происшествия
Сотрудника брянской колонии, подозреваемого в пытках, уволили из ФСИН. Он якобы задушил заключенного полотенцем
Заместитель дежурного помощника начальника ФКУ ИК-6 в городе Клинцы Брянской области уволен. Об этом 25 июля РБК сообщил глава пресс-службы УФСИН по региону Роман Астахов.
Напомним, 24 июля стало известно, что Следственный комитет Брянской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении сотрудника исправительной колонии № 6. Как считают следователи, 22 июля сотрудник ФСИН, «применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии».
Справка:
Брянский осужденный умер под пытками на фоне масштабной проверки ФСИН. Ее начали после огласки случая в ярославской колонии, где около десяти сотрудников длительное время истязали заключенного Евгения Макарова. Замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что потерпевший сам виноват, так как довел тюремщиков нарушениями режима. Одновременно ведомство пообещало создать комиссии по расследованию пыток и наказывать виновных увольнениями.