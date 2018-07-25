Сотрудника брянской колонии, подозреваемого в пытках, уволили из ФСИН. Он якобы задушил заключенного полотенцем

Заместитель дежурного помощника начальника ФКУ ИК-6 в городе Клинцы Брянской области уволен. Об этом 25 июля РБК сообщил глава пресс-службы УФСИН по региону Роман Астахов.

Напомним, 24 июля стало известно, что Следственный комитет Брянской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении сотрудника исправительной колонии № 6. Как считают следователи, 22 июля сотрудник ФСИН, «применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии».