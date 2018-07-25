Адмиралтейская прокуратура ищет следы 4,2 тысячи мигрантов, растворившихся на рынке труда Петербурга

Более четырех тысяч мигрантов легализовали девять фирм Адмиралтейского района Петербурга. Когда прокуратура решила перепроверить информацию, то следов иностранцев в этих компаниях не нашла — гастарбайтеры растворились на рынке труда Северной столицы.

Как сообщает горпрокуратура 25 июля, под прицел надзорного органа попали девять ООО: «ПФК ЧАС», «Созвездие», «Стройтранстрейдинг», «Юрправо», «Хорта», «Тополь М3», «Нептун», «Спектр» и «Дельта Трейд».

«От имени этих организаций поданы сведения о постановке на миграционный учет 4270 мигрантов», – отметили в пресс-службе надзорного органа.

Однако при внимательном рассмотрении выяснилось, что реально эти компании иностранцев к труду не привлекают, и где искать 4270 человек — не понятно: по адресам регистрации их нет.

В результате возбуждены 9 уголовных дел по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ход расследования которых контролирует прокуратура.