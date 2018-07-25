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Спорт
25.07.2018 11:31
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Турнир в Петербурге станет для Михаила Южного последним в карьере

Бывший восьмой номер мирового теннисного рейтинга Михаил Южный заявил о скором завершении профессиональной карьеры. Заявление об этом 36-летний спортсмен сделал 25 июля после победного матча первого круга соревнований в Атланте.

«Сегодня я очень нервничал на корте, потому что знал о заявлении, которое сделаю после игры. Время пришло. Хочу сказать, что выступлю в US Open Series, а после сыграю в Санкт-Петербурге. Это будет последний турнир в моей карьере», – цитирует Южного издание The National.

Турнир St. Petersburg Open 2018, который и станет для теннисиста последним в карьере, пройдет на «СИБУР Арене» с 16 по 23 сентября. В 2004 году Южный стал чемпионом этого турнира.

Михаил Южный начал свою карьеру в 1999 году. На его счету 10 побед на турнирах ATP. Дважды был в полуфинале Открытого чемпионата США (2006, 2010), одного из четырех самых престижных теннисных турниров. В составе сборной России дважды выигрывал Кубок Дэвиса (2002, 2006). На сегодняшний день занимает 105-ю строчку в рейтинге ATP.

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