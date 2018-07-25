Неизвестные угрожают нарушить работу аэропорта Домодедово и требуют выкуп в биткоинах

Анонимное письмо с требование нескольких сотен биткоинов пришло на электронную почту контакт-центра столичного аэропорта Домодедово. Об этом 25 июля пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

По данным издания, неизвестные угрожают удаленно взломать навигационные системы аэропорта. Хакеры уверяют, что все необходимые для этого технические возможности у них есть. Источники «Ведомостей» подчеркнули, что подобные угрозы в Домодедово «приходят через день».

«При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры для обеспечения безопасности. Этот случай – не исключение. Угрозы работе аэропорта нет», – заявил представитель Домодедово.

В аэропорту усилены меры безопасности в терминале и на летном поле.