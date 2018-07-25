Петербургский УФСИН отработал пресечение массовых беспорядков

Личный состав аппарата петербургского УФСИН подняли по сигналу тревоги утром 25 июля. Как объяснили в пресс-службе ведомства, оперативный штаб управления отрабатывал действия по «пресечению массовых противоправных действий».

«В ходе тренировки проверены умения и навыки работы дежурной службы УФСИН, работа системы оповещения, готовность сотрудников оперативно прибыть на место в маскирующей форме», – отметили в пресс-службе.

Руководство УФСИН осталось довольным итогами проверочных мероприятий.

Напомним, что тренировка прошла на фоне крупного скандала, связанного с органами уголовно-исполнительной системы в России. Шестеро сотрудников ИК-1 Ярославской области задержаны по подозрению в превышении полномочий — избиении заключенного Евгения Макарова в июне 2017 года. Уголовное дело возбудили более года спустя — после публикации «Новой газетой» ролика с пытками. После задержания УФСИН заявил о создании ведомственных комиссий в регионах, которые проверят все случаи возможного насилия в колониях, по которым не стали возбуждать уголовные дела. «Фонтанка» рассказывала, как на случившееся отреагировали петербургские сотрудники уголовно-исполнительной системы.