По факту майского пожара в Доме архитектора возбуждено уголовное дело

По факту пожара в доме Половцова на Большой Морской, 52, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия). Производство начали 24 июля по требованию комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

Напомним, особняк Половцева, он же Дом архитектора, загорелся ранним утром 23 мая. От уничтожения его спасли бдительные жильцы напротив, заметившие дым, и слаженная работа пожарных. Сперва в Союзе архитекторов сообщили, что здание почти не пострадало, но со временем сумма ущерба раздулась до цифры в 106 миллионов рублей. И это еще не предел – скорее всего, ущерб увеличится после детального натурного исследования.

«Фонтанка» ранее сообщала, что причиной пожара стал удлинитель, который не выдержал нагрузки. Очаг возгорания находился в кухне ресторана на первом этаже.