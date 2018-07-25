Уральский город полторы недели прожил без питьевой воды

Авария, которая привела к проблемам с подачей питьевой воды в небольшом городе Свердловской области, ликвидирована.

Роспотребнадзор разрешил жителям Североуральска, расположенного в 445 км к северу от Екатеринбурга, использовать для питья водопроводную воду после почти недельного запрета.

Ранее в русле реки Калья произошла авария, что привело к загрязнению водопроводной воды. Однако сейчас все последствия происшествия ликвидированы, рапортует во «ВКонтакте» местная администрация.

При этом на своей странице в соцсети североуральское издание «В каждый дом» сообщает, что жители города просят ознакомить их с результатами проб, но пока им эту информацию не предоставили.

Напомним, что уральский город столкнулся с нехваткой питьевой воды 16 июля, когда в магазинах она закончилась, а власти не смогли сразу обеспечить ею 26 тысяч местных жителей. Воду несколько дней выдавали по 2 литра на человека при предъявлении паспорта. Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту происшествия.