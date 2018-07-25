В Петербурге снова угнали люксовый Mercedes

Второй «Мерседес» класса "люкс" угнали в Петербурге за вчерашний день.

Как стало известно «Фонтанке», водитель бизнесмена, улетевшего в командировку, обнаружил пропажу его автомобиля Mercedes-Benz G-класса и обратился в полицию 24 июля.

Ранее предприниматель (таможенный брокер) припарковал машину в дворе собственного дома на улице Захарьевской, однако автомобиль ценой 6,5 миллиона рублей простоял на месте всего несколько дней. Пропажу обнаружил охранник, заметивший сломанные ворота и отсутствие «Мерседеса». Согласно информации с камер видеонаблюдения, машину похитили после полуночи 24 июля.

Напомним, что вчера, 24-го числа, в Петербурге также произошла кража автомобиля Mercedes AMG G 63 за 10 миллионов рублей.