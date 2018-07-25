Один из подозреваемых в избиении заключенного в ярославской колонии явился с повинной

Заволжский суд Ярославля 25 июля рассматривает ходатайство СК об аресте сотрудников ФСИН, подозреваемых в избиении заключенного местной колонии №1 Евгения Макарова. В зал уже пригласили одного из фигурантов дела – 25-летнего Максима Яблокова, который, как выяснилось, явился к следователям с повинной.

Следователь Фролов считает, что Яблокова нельзя оставлять на свободе, так как он может скрыться от следствия. Также в колонии у него остались коллеги, которые могут причинить вред заключенному Макарову. На заседании выяснилось, что в отношении Яблокова в 2009 году возбуждалось уголовное дело по части 2 статьи 158 УК (кража), сообщает "Медиазона".

Дело об издевательстве над заключенным со стороны сотрудников колонии получило огласку после публикации ролика. Десятиминутное видео 20 июля разместила на своем сайте «Новая газета». На кадрах мужчины в форме избивают Макарова дубинками и кулаками, поливают водой, чтобы он не терял сознание. СК возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» (статья 286 УК РФ).

Позже выяснилось, что ярославский следователь Радион Свирский уже проводил проверку по этой видеозаписи в июле 2017-го, но не нашел состава преступления и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сейчас бывший сотрудник СК находится в армии, домой он вернется только в ноябре.

Расследование дела передали из региона в Москву — об этом просили правозащитники. 6 сотрудников ярославской колонии задержаны, 17 отстранены от работы.