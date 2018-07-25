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Гендиректора НПО им. Лавочкина подозревают в мошенничестве. Он уже подал в отставку

В отношении генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом 25 июля пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

Как рассказали агентству в пресс-службе «Роскосмоса», делом занимается Следственный комитет. Лемешевского подозревают в «хищении в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на сумму 330 миллионов рублей».

Также подозреваемой по этому делу проходит руководитель дирекции правового обеспечения НПО имени Лавочкина Екатерина Аверьянова. Следователи проводят обыски дома у нее и Лемешевского, а также в офисах предприятия.

Практически сразу после возбуждения уголовного дела гендиректор НПО подал в отставку — официально он уходит с работы со 2 августа. Исполняющим обязанности главы предприятия уже назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.

Источники «Интерфакса» уточнили, что Лемешевский и Аверьянова пока остаются на свободе — мера пресечения им не избрана.

В пресс-службе «Роскосмоса» подчеркнули, что по указанию главы госкорпорации Дмитрия Рогозина «проводится проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «НПО им. Лавочкина», которая должна завершиться 3 августа 2018 года.

Напомним, космическую отрасль в последнее время буквально окружают скандалы. Арестован по подозрению в госизмене сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев. Его обвиняют в передаче данных о гиперзвуковом оружии одной из стран НАТО. Обыски по этому делу прошли в институте в Королёве и в офисе руководителя исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона в Москве. Пайсон уже подал в отставку.

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