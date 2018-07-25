Экскурсионный автобус вылетел с трассы и опрокинулся на пути из Казани в Петербург

Экскурсионный автобус перевернулся на пути из Казани в Петербург в ночь на 25 июля. ДТП произошло в Вышневолоцком районе Тверской области.

Как сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета, в автобусе находились 40 пассажиров, в том числе пятеро детей. В кювет он съехал на 316-м километре трассы М-10. В областном управлении МВД России федеральным СМИ пояснили, что водитель, вероятно, заснул за рулем.

В результате аварии легкие травмы получили два человека. Пассажиров в Северную столицу отправили на другом автобусе.

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств ДТП.