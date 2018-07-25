«Академическую» закроют на капремонт с 30 июля. На 11 месяцев

Стала известна дата закрытия «Академической» на капремонт. Станция первой линии метро Петербурга будет недоступна для пассажиров с 30 июля, сообщает пресс-служба подземки.

«Специалистам предстоит восстановить гидроизоляцию наклонного хода, демонтировав старые армоцементные водоотводящие зонты, заменив их на современные... – отметили на предприятии 24 июля. – Всего будет смонтировано около 1,5 тысяч квадратных метров зонтов с антивандальным покрытием».

Также на «Академической» капитально отремонтируют эскалаторы, обновят отделку вестибюлей, установят современные светодиодные светильники и новые турникеты. Изменения коснутся и камер видеонаблюдения.

Как ранее и предполагала «Фонтанка», на работы отведут 11 месяцев.

В связи с закрытием метро изменится схема движения наземного общественного транспорта. Так, трассу автобуса №61 продлят до метро «Политехническая». Трассы автобусов № 102, 153, 178 изменят так, чтобы они подъезжали к станции «Гражданский проспект». Маршрут трамвая №38 укоротят до ж/д станции Кушелевка, а трамвая №61, напротив, — продлят до метро «Выборгская».

Также изменится схема движения транспорта на перекрестке проспекта Науки и Гражданского проспекта с запретом левых поворотов (за исключением социальных автобусных маршрутов).

О других изменениях в работе общественного транспорта в связи с капремонтом станции читайте здесь.