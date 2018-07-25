Дорога к ЖК «Невские паруса» станет шире и комфортнее

Setl City

Советский проспект, который ведет к ЖК «Невские паруса», будет преобразован в современную удобную магистраль. Проспект планируют расширить до 4-х полос. Таким образом, дорога от жилого комплекса до центра, соседних районов и пригорода станет еще быстрее и комфортнее.

ЖК «Невские паруса» от застройщика Setl City расположился в экологически чистом микрорайоне районе на берегу Невы, из большинства квартир открываются панорамные виды на воду. С расширением автомагистрали, до метро «Рыбацкое» можно будет доехать не более чем за 10 минут даже в час пик. Остановка общественного транспорта находится прямо напротив комплекса.

Первые корпуса жилого комплекса «Невских парусов» уже заселены, в июле в эксплуатацию ввели еще несколько домов. «Невские паруса» хорошо подходят для семей с детьми – на территории уже построено несколько детских площадок, в том числе в морском стиле – с кораблем и катерами, качелями и удобными скамейками. В планах – строительство новых детских площадок у очередных строящихся корпусов. Уже построен и готовится к сдаче детский сад, рассчитанный на 220 детей. В непосредственной близости от ЖК будут высажены 30 деревьев и 770 кустарников, среди них – ели, липы, клены, рябины, сирень, садовый жасмин и кизильник.

Эксклюзивным брокером ЖК «Невские паруса» является «Петербургская Недвижимость». Клиенты могут приобрести квартиры самого разного метража – от уютных студий до просторных трешек, в которых у каждого члена семьи будет личное пространство. Только в «Петербургской недвижимости» предлагаются специальные ипотечные программы, а также ряд дополнительных услуг. Например, специалисты помогут оформить налоговый вычет с покупки квартиры. Эта услуга, как и юридическое сопровождение сделки, для клиентов «Петербургской Недвижимости» абсолютно бесплатна. Для региональных покупателей предусмотрены дополнительные скидки и возможность совершить «Тур выходного дня», который предусматривает встречу в аэропорту и на вокзале, экскурсию по достопримечательностям Петербурга и, конечно, посещение интересных покупателю жилых комплексов от Setl City.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Невские паруса" - застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations