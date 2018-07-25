«Пенсионный надзор» и деятели из «Донецка» оставили петербуржца без 850 тысяч рублей

Мошенники дважды обманули 82-летнего петербургского пенсионера. За пару визитов у доверчивого пожилого человека вытянули свыше 850 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», 18 июля в квартиру на проспекте Непокоренных постучали неизвестные, назвавшиеся «представителями администрации по надзору за пенсионерами». Визитеры буквально заговорили пожилого мужчину, который после их ухода недосчитался 11 тысяч рублей.

На этом злоключения пенсионера не закончились. На следующий день на пороге его жилища стояли очередные охотники за легкой наживой. На этот раз незнакомцы попросили помочь с переводом денег из Донецка в Петербург. Сердобольный пожилой человек не смог отказать и в итоге лишился 3000 долларов, 1500 евро и 509 000 рублей. Пенсионер обратился в полицию лишь 24 июля — после двойного обмана чувствовал себя плохо. Теперь стражи правопорядка ищут ничем не примечательных мужчин 25 – 30 лет.

Общий ущерб по делу превысил 850 тысяч рублей.