СКА усилился канадским тренером, который будет развивать игроков и улучшать качество катания

Тренерский штаб хоккейного клуба СКА усилился иностранным специалистом. Армейцы с Невы подписали контракт с канадским тренером Даниэлем Бохнером.

«Рад сообщить, что подписал контракт с Федерацией хоккея России и СКА. Я буду работать в рамках национальной программы развития. Мои обязанности будут включать в себя общее развитие игроков, улучшение качества катания, повышение индивидуальных навыков и технического уровня», — написал Бохнер на своей странице в «Инстаграме».

Даниэль Бохнер – основатель канадской академии развития хоккеистов Universal Hockey. Академия работает с 2010 года. Среди клиентов Бохнера – действующий обладатель Кубка Стэнли в составе хоккейного клуба «Вашингтон Кэпитлз» нападающий Том Уилсон. В прошлые годы Бохнер неоднократно организовывал лагеря развития в России. Один из таких лагерей прошел летом 2017 года в Казани.