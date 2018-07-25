В Петербурге спасают очередного ребенка, выпавшего из окна

Череда трагических случаев падения детей из окон многоэтажек пополнилась очередным происшествием в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно "Фонтанке", мальчик трех лет выпал из окна пятого этажа дома на проспекте Пархоменко около семи вечера 24 июля. Кроме ребенка в квартире находилась бабушка, которую оставили присматривать за внуком.

Малыш в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, что с наступлением июльской жары в Северной столице дети падают из окон многоэтажек практически каждый день. Так, 24 июля в Калининском районе девочка шести лет продавила москитную сетку и выпала с 5-го этажа, 23-го числа таких случаев было зафиксировано сразу два. За несколько дней до этого дети по недосмотру взрослых упали с высоты на улице Демьяна Бедного и на 7-й Советской улице.