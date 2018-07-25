Минфин предложил изменить условия выдачи ОСАГО в зависимости от стиля вождения

Минфин разработал проект поправок в закон об ОСАГО. Ведомство предлагает перейти к индивидуальному ценообразованию для полиса и введению нескольких типов страховки с разными лимитами выплат.

Как 25 июля пишет РБК со ссылкой на «Ведомости», Минфин предлагает отменить два коэффициента, определяющих стоимость полиса ОСАГО, — мощности и региональный. Вместо них ведомство предлагает новые коэффициенты, оценивающие стиль вождения водителя. Помимо частоты нарушения правил о стиле вождения должны будут свидетельствовать данные с установленных на автомобиле телематических устройств. Так, если автовладелец нарушил правила в течение года до заключения договора страхования, то стоимость полиса для него вырастет. В то же время итоговая стоимость полиса не должна будет превышать базовый тариф — его устанавливает Центробанк.

Новым для автовладельцев станет и появление нескольких типов полисов с различными вариантами выплат. Помимо нынешних выплат до 500 тыс. руб. появятся полисы с выплатами в 1 млн и 2 млн руб. Кроме того, водители получат право получать страховку на срок до трех лет.

Ранее свои предложения по изменению условий выдачи ОСАГО подготовил Центробанк. Согласно предложению регулятора, о котором рассказал источник в ЦБ, в России может быть создан реестр агентов по реализации страховых полисов. Для получения права на выдачу ОСАГО агент должен будет пройти аттестацию.